Libia, arrivano le truppe turche mentre naufraga l'iniziativa diplomatica di Di Maio (Di lunedì 6 gennaio 2020) L'8 gennaio a Istanbul si vedranno il presidente russo Putin ed il presidente turco Erdogan: come in Siria, anche in Nord... Leggi la notizia su today

maumartina : Le notizie che arrivano dall’Iraq e dalla Libia impongono a tutta la politica italiana un salto di qualità, oltre l… - Today_it : Libia, arrivano le truppe turche mentre naufraga l'iniziativa diplomatica di Di Maio - cincinnato13 : RT @ChiodiDonatella: #LIBIA, #ERDOGAN: 'ABBIAMO INIZIATO L'INVIO DI TRUPPE' Al fianco di #Sarraj. Mentre #Haftar chiama i libici a combatt… -