Libero: Dopo aver rischiato l’estinzione negli anni del possesso estremista, la Serie A ritrova i centravanti (Di lunedì 6 gennaio 2020) C’è vita in attacco, in Italia. Lo scrive Claudio Savelli su Libero. Lo dimostra il fatto che, nelle prime partite del 2020, siano andati in gol Balotelli, Immobile e Pazzini. Secondo Savelli, è “la dimostrazione di una teoria che galleggia nell’aria da tempo, cioè che la Serie A ha ritrovato i centravanti. O meglio: i centravanti hanno ritrovato un ruolo – e, di conseguenza, una rilevanza – centrale nel gioco. A lungo si sono dovuti muovere in funzione della squadra anziché il contrario. Nel post-guardiolismo, anche in Italia, la punta era obbligata a partecipare al gioco, a mettersi a disposizione della manovra più che del gol. Pena l’estinzione. Così è stato cancellato il senso del mestiere, come ha certificato l’etichetta di “falso nove””. In tutti questi anni il centravanti è stato necessario per costruire il gioco, ma adesso le squadre sono migliorate ... Leggi la notizia su ilnapolista

Agenzia_Ansa : Trigone preso a bastonate nel Ravennate torna libero. Rilasciato in Adriatico dopo 4 mesi di cure presso centro Ces… - napolista : Libero: Dopo aver rischiato l’estinzione negli anni del possesso estremista, la Serie A ritrova i centravanti Nel… - giu_alessi : RT @tomasomontanari: Dopo una irresponsabile strage che andrebbe perseguita per quel che è, cioè un atto di terrorismo da stato-canaglia, o… -