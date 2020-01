"L'ho uccisa perché non mi dava i soldi": ha confessato l'assassino dell'anziana nel Milanese (Di lunedì 6 gennaio 2020) “L’ho uccisa perché non mi voleva dare le poche decine di euro che le avevo chiesto”. Ha confessato nella notte Damian Borisov, 22enne bulgaro dipendente della cascina a Sud di Milano, dove è stata trovata morta la 90enne Carla Quattri Bossi. Dopo aver massacrato l’anziana con un barattolo di marmellata, il giovane ha rubato circa 150 euro ed è andato in discoteca. “Non volevo ucciderla, ho avuto uno scatto di rabbia”, ha detto il giovane agli inquirenti. Il barattolo con cui ha colpito la donna è stato trovato frantumato sul pavimento, con il tappo deformato. Dai riscontri è emerso che l’uomo avrebbe portato via 150 euro, e dei gioielli, che sono stati ritrovati poi in uno zaino, all’interno di un armadietto nella sua stanza che era nella cascina.Il giovane, che viveva lì da tempo e che ... Leggi la notizia su huffingtonpost

