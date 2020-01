L’ex primo ministro socialdemocratico Zoran Milanović ha vinto le elezioni presidenziali in Croazia (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’ex primo ministro socialdemocratico Zoran Milanović ha vinto le elezioni presidenziali in Croazia. Al ballottaggio che si è tenuto domenica, Milanović ha ottenuto il 52,7 per cento dei voti, mentre l’altra candidata, la presidente uscente conservatrice Kolinda Grabar-Kitarović, si è Leggi la notizia su ilpost

