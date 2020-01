Lecco, precipitano per cento metri dal Resegone: gravi due alpinisti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ancora un incidente in alta quota, questa volta nel Lecchese, dove due alpinisti sono precipitati per oltre centro metri lungo il monte Resegone. I due soccorsi immediatamente da due eliambulanze sono stati recuperati ancora vivi e trasportati in gravi condizioni nei vicini ospedali di Como e Gravedona. Leggi la notizia su milano.fanpage

