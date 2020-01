Le truppe di Haftar | Abbiamo preso Sirte Salta la missione Ue

Le truppe di Haftar sono entrate a Sirte : Svolta importante in Libia: da Sirte infatti, città natale del rais Muammar Gheddafi, sono arrivate nelle scorse ore le immagini dell’ingresso delle truppe del Libyan National Army, l’esercito cioè guidato dal generale Khalifa Haftar. Per l’uomo forte della Cirenaica, si tratta di un colpo a proprio favore decisivo forse anche per la stessa presa di Tripoli: Sirte infatti è la località strategica posta a metà strada tra ...

La Turchia invierà truppe in Libia contro Haftar : Il parlamento turco ha approvato l’invio di truppe in Libia a sostegno del governo del premier Fayez Al Sarraj e delle forze militari di Tripoli, sotto attacco da parte delle milizie del generale Khalifa Haftar che dalla Cirenaica sta muovendo uomini e mezzi per conquistare la capitale libica. Libia, Di Maio a Tripoli: 'soluzione non può essere militare' Luigi Di Maio è ...

Libia - Turchia approva l’invio di truppe per combattere Haftar : Il Parlamento della Turchia ha approvato la mozione per l’invio delle truppe in Libia, votando la proposta in una sessione di emergenza. I militari turchi saranno dispiegati per aiutare il premier libico Al Sarraj a combattere le milizie del generale Khalifa Haftar. In aula 325 deputati hanno votato a favore e 186 contro. L’approvazione della mozione prevede l’istituzione di un mandato della durata di un anno, durante il quale ...

Libia - lunga telefonata Conte-Putin. Nuovi raid di Haftar. Erdogan : voto in Parlamento su invio truppe : Conte ha avuto questo pomeriggio una lunga e articolata conversazione con il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Al centro dei colloqui i bilaterali, la crisi ucraina, siriana e...