Le foreste italiane sono ‘un patrimonio sotto attacco’. Bisogna tutelarle, non tagliarle! (Di lunedì 6 gennaio 2020) Da poco tempo c’è in rete una petizione rivolta ai massimi rappresentanti della politica nostrana avente ad oggetto le nostre foreste: il titolo è “foreste italiane: un patrimonio inestimabile sotto attacco”. La petizione – promossa dallo scrittore e ambientalista Diego Infante – ha già ampiamente superato le 60mila firme, segno che il tema è molto sentito. Ma, appunto, qual è il tema? Il tema è che, come bene ammonisce il titolo, oggi le foreste italiane sono oggetto non già di tutela, ma di sfruttamento, o, meglio, spesso, di vera e propria rapina. Complici le centrali a biomasse, nate per bruciare gli scarti delle potature e convertitesi in mostri mangia-alberi. E complice, in particolare, il Testo Unico in materia di foreste e Filiere Forestali (Tuff), licenziato dal governo Gentiloni alla fine del mandato per far contenti gli operatori del legno. Un provvedimento ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

