L'America si rimangia il ritiro dall'Iraq. "Restiamo" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Roma. Il Pentagono ha preso le distanze dalla lettera ufficiale che un generale Americano ha consegnato a Baghdad a un generale iracheno per annunciare che le forze Americane si stanno preparando a lasciare il paese. Il segretario alla Difesa e il capo di stato maggiore Americano dicono che la lette Leggi la notizia su ilfoglio

ilfoglio_it : L'America si rimangia il ritiro dall'Iraq. 'Restiamo'. Né l'Amministrazione Trump né il regime degli ayatollah vogl… -