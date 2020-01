L’America annuncia il ritiro dall’Iraq (e dalla lotta allo Stato islamico) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Roma. L’America annuncia il ritiro delle forze dall’Iraq, circa cinquemila soldati impegnati in operazioni contro i resti dello Stato islamico. Assieme alL’America andranno via anche i contingenti militari delle altre nazioni, che non possono restare da soli – inclusi gli italiani. Domenica un artic Leggi la notizia su ilfoglio

