Lamborghini Huracán EVO Rear-Wheel Drive, la trazione posteriore che convince – FOTO (Di lunedì 6 gennaio 2020) I fondamentali rimangono quelli delle altre Huracán EVO, a cominciare dal V10 installato in posizione centrale: è il vulcanico 5,2 litri aspirato da 610 Cv di potenza massima. Tuttavia, la Lamborghini Huracán EVO Rear-Wheel Drive (RWD) è un esclusivo omaggio alla meccanica a trazione posteriore e al puro piacere di guida assicurato da questa soluzione tecnica. Come noto, la casa del Toro ha sposato da tempo la causa delle quattro ruote motrici che, sul medesimo modello, vale anche 30 cavalli di potenza in più. Ma la purezza delle due ruote motrici rimane ancora un riferimento per chi ama guidare e porta in dote una trasmissione più semplice e leggera, che consente di contenere il peso del veicolo a 1.389 kg, contro i 1.422 della Huracán EVO 4×4. Le prestazioni della RWD sono commisurate all’aggressività della carrozzeria, che presenta dettagli specifici tanto all’anteriore ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

NotessRenting : RT @automobilismoIT: Tesla Model 3 vs Lamborghini Huracan: è tempo di rivincita - NotessRenting : RT @QuotidianoMotor: Lamborghini Huracan EVO RWD: esaltanti emozioni di guida al volante - F_carbot : 2019 Lamborghini Huracan Evo Spyder -