Lady Pazzini sui social: "La tua prima tifosa, orgogliosa di te" - (Di lunedì 6 gennaio 2020) Marco Gentile Giampaolo Pazzini ha segnato ieri contro la Spal e la moglie Silvia Slitti lo ha incensato sui social: "Sono fiera di te, la tua prima tifosa" Giampaolo Pazzini ha saputo aspettare il suo momento e ieri ha realizzato il gol del vantaggio che ha permesso al Verona di Ivan Juric di espugnare il campo della Spal di Leonardo Semplici. L'ex attaccante di Inter, Milan, Sampdoria e Atalanta ha segnato di testa e ha sfiorato il raddoppio e a fine partita sui social ha parlato con orgoglio della sua prestazione: "Non potevo desiderare un inizio 2020 più bello di così… Vincere e segnare!!! È stata una vittoria importante per me e per tutta la squadra, dire che sono felice è poco… È stata una domenica PAZZESCA!!!". Pazzini, con il gol di ieri, è arrivato a quota 187 reti in 558 partite tra Serie A, Serie B, coppe varie e Liga dove per qualche mese ha vestito la maglia del ... Leggi la notizia su ilgiornale

