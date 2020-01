La Virtus Goti inizia il nuovo anno con un pari contro il Puglianello (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPonte (Bn) – inizia con un brodino calcio l’anno e il girone di ritorno per la Virtus Goti. Il team di Carfora all’Ocone riesce a guadagnarsi un punto prezioso in chiave salvezza contro una squadra che occupa i piani alti della classifica, il Puglianello di mister Fasano. Dopo una prima fase di studio durata pochi minuti, a sbloccare la gara è la Virtus Goti con il numero 5, Giunta che al 6′ di testa insacca la palla in rete, servito da calcio d’angolo da Scognamiglio. Al 28′ Di Santo servito da Fasulo segna la rete del pareggio, ma lo spirito goto prende il sopravvento e dopo poco più di un minuto di nuovo Giunta servito da Scognamiglio (che insieme a Rea oggi hanno dato quel qualcosa in più) questa volta con un sinistro al volo spiazza Di Matteo. Il primo tempo finisce con i Goti in vantaggio. Nella ripresa dopo appena 4 ... Leggi la notizia su anteprima24

IAMCALCIOBENEVE : P. Puglianello-Virtus Goti 2-2: doppio-Giunta non basta ai saticulani #benevento #iamcalcio #calcio -