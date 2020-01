La verifica sì ma sui soldi dei politici (Di lunedì 6 gennaio 2020) Alessandro Sallusti Girala come vuoi, ma alla fine anche per i politici quello che conta sono i soldi, soprattutto se uno non è nato ricco o non ne ha saputi fare attraverso una professione prima di approdare in Parlamento. Chi teorizza che i soldi non sono tutto o è perché ne ha davvero tanti o perché ne ha talmente pochi che in qualche modo deve darsi una giustificazione. E tra quest'ultimi - sono in maggioranza, nella politica - chi scopre l'agiatezza, col cavolo che è disposto a mollarla. Il problema dell'implosione dei Cinque Stelle è innanzitutto economico, al di là delle ciance. Passata la sbornia moralista - il famoso «onestà, onestà» - deputati e senatori grillini senza futuro si sono resi conto che guadagnare quindicimila euro al mese è meglio che incassarne solo metà e così hanno sospeso alla chetichella di versare l'altra metà nelle casse di Di Maio e di ... Leggi la notizia su ilgiornale

