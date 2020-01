La Santa Messa dell'Epifania con presepe vivente in diretta su Aostaoggi - AostaOggi.IT (Di lunedì 6 gennaio 2020) Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Tweet AOSTA. In occasione del 6 gennaio, solennità dell'Epifania, AostaOggi.it trasmetterà anche quest'anno in diretta streaming la Santa Messa con presepe vivente celebrata nella chiesa santuario di Maria Immacolata di Aosta. La funzione inizierà alle ore 18. La diretta sarà visibile su AostaOggi.it e AostaOggi.tv ... Leggi la notizia su aostaoggi

