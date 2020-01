La ricetta dello scarpazzone in sfoglia, la golosa idea da Cotto e Mangiato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una golosa idea dalle ricette Cotto e Mangiato, è la ricetta dello scarpazzone fatto con la pasta sfoglia e il ripieno di riso e verdure ma non solo perché Tessa Gelisio insaporisce il tutto con la cipolla, l’uovo, la pancetta e il formaggio grattugiato. Possiamo scegliere tra bietole e spinaci, c’è bisogno di una di queste due verdure per ottenere il gusto perfetto dello scarpazzone. Serviamo lo scarpazone a fette o quadrotti, perfetto sia caldo che freddo. Non perdete le altre ricette in tv, e le ricette Cotto e Mangiato. Cotto E Mangiato – LA ricetta dello scarpazzone CON LA PASTA sfoglia Ingredienti scarpazzone Cotto e Mangiato: 200 ml di latte, 200 ml di acqua, riso, 600 g di bietola o spinaci freschi, mezza cipolla tritata, 80 g di pancetta a listarelle o cubetti, uovo intero, 40 g di formaggio grattugiato, 2 dischi di pasta sfoglia Preparazione scarpazzone di Tessa Gelisio: ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

