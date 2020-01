La Nuova Zelanda e la Papua Nuova Guinea hanno messo a disposizione una parte del loro esercito per contrastare gli incendi in Australia (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Nuova Zelanda e la Papua Nuova Guinea hanno messo a disposizione una parte del loro esercito per contrastare gli incendi che da ormai più di due mesi stanno devastando l’Australia. Lo scorso ottobre la Nuova Zelanda aveva già mandato 157 vigili Leggi la notizia su ilpost

beppe_grillo : L’obiettivo delle politiche economiche dovrebbe essere il benessere collettivo: quanto felice e in salute è una pop… - LaStampa : Balene spiaggiate in Nuova Zelanda, oltre 1000 persone accorrono in loro aiuto @fulviocerutti - lofioramonti : Due foto: 1) Camberra, nei giorni scorsi ha scalato classifica mondiale per aria irrespirabile dovuta agli incendi.… -