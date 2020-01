La missione italiana in Libia verso lo stop (Di lunedì 6 gennaio 2020) La missione italiana in Libia verso lo stop. Lo annuncia oggi il Corriere della Sera che scrive in un articolo a firma di Marco Galluzzo e Fiorenza Sarzanini che sia sul terreno che nell’area la situazione è incandescente e ai problemi legati alla sicurezza, ai corridoi diplomatici che i libici potranno e vorranno garantire, si aggiungono motivi di opportunità politica dopo i razzi lanciati, presumibilmente da forze armate legate ad Haftar (che però ha seccamente smentito un coinvolgimento) contro la caserma dei cadetti di Tripoli causando almeno 30 vittime e l’immediata reazione dell’esercito di Serraj, che ha causato almeno tre vittime sull’altro fronte, e sarebbe stata condotta anche con l’utilizzo di un drone di fabbricazione turca. Insomma è in atto un’escalation di attacchi, da una parte e dall’altra, che ha momentaneamente suggerito, anche ai nostri servizi presenti sul posto, di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

