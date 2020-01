La meningite nell’area del Basso Sebino Bergamasco (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sabato pomeriggio un ragazzo di 16 anni di Castelli Calepio,nella Bergamasca, è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in terapia intensiva per sepsi da meningococco. Venerdì era morta agli Spedali Civili di Brescia Marzia Colosio, 48 anni, che lavorava a Castelli Calepio. Il 3 dicembre era deceduta Veronica Cadei, 19 anni, di Villongo (Bergamo). Una studentessa di 16 anni e un uomo di 36, anche loro di Villongo, erano finiti in ospedale per lo stesso motivo, ma ora sono fuori pericolo. La zona è sempre la stessa: l’area del Basso Sebino Bergamasco. La meningite nell’area del Basso Sebino Bergamasco Le scuole di quei territori dopodomani riapriranno regolarmente. I sindaci che hanno preso parte al vertice hanno fatto sapere ai cittadini con una nota che “sarà attivata una campagna vaccinale all’interno delle scuole superiori frequentate dagli ... Leggi la notizia su nextquotidiano

