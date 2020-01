La marea rosa si è arenata. La caduta della sinistra cocalera in America latina (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un Foglio internazionale. Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, selezionate per voi da Giulio Meotti "Yawar Copana era elettrizzato dalla gioia quando Evo Morales, un indiano Aymara come lui, diventò presidente della Bolivia nel 2006”, s Leggi la notizia su ilfoglio

ROI05841958 : Leggo sui social, solitamente, una marea di critiche dei tifosi del Torino a Walter Mazzarri. Onestamente, dubito c… - Bee_Rosa_ : Quando sembra che non succeda più, ti riporta via come la marea la felicità. ? #LaBellaELaBestia - irecabello97 : La marea rosa?????? #BLACKPINKatKYOCERADOME_D1 #BLACKPINKatOSAKA_D1 -