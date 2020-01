La manifestazione contro Salvini all’Antoniano di Bologna

Francia : nuovo appello sindacati - l’11 manifestazione contro riforma pensioni : Parigi, 3 gen. (Adnkronos) – Dopo trenta giorni di sciopero non si ferma in Francia la mobilitazione dei sindacati contro la riforma delle pensioni. Cgt, Fo, Fsu e Solidaires hanno lanciato un nuovo appello per uno sciopero ‘interprofessionale’ per il 9, 10 e 11 gennaio. Mentre per l’11 è previsto una manifestazione nazionale. A mobilitarsi sono chiamati i lavoratori di tutti i settori economici. “Per vincere ...

Movimenti Cristiani Italiani - indetta manifestazione a Roma contro la blasfemia : La rete di Movimenti Cristiani Italia pronta a scendere in piazza per difendere i valori e l’identità cristiana Sabato 25 gennaio 2020, i Movimenti Cristiani Italiani manifesteranno in piazza a Roma per “difendere il credo cristiano, i valori, i principi e l’identità cristiana e chiedere legge più severe”. Questo l’appello lanciato dall’associazione formata da Movimento […] L'articolo Movimenti Cristiani ...

Snam - Questore blocca manifestazione - intervento contro comitati : L'Aquila - Il Questore blocca la manifestazione dei comitati per l'ambiente che dovevano piantare alcuni alberi dove dovrebbe sorgere la centrale Snam di compressione a servizio del metanodotto Brindisi-Minerbio. Una trentina di poliziotti, hanno presidiando il sito per impedire a circa una ventina di manifestanti di accedervi e di procedere alla piantumazione degli alberi. Per il Questore infatti, la manifestazione non può essere ...

La falsa foto della manifestazione delle Sardine a Roma (già usata contro la Lega) : Il 15 dicembre 2019 l’utente Alessandra pubblica un post Facebook con la foto di quella che, secondo lei, sarebbe la piazza Romana dopo la manifestazione delle Sardine del 14 dicembre 2019: E brave le Sardine…. Dove sono gli indignati stellini? Di questa foto ne avevamo già parlato il 21 ottobre 2019 quando venne associata alla manifestazione della Lega e dei suoi alleati a Piazza San Giovanni. Ecco il tweet del 20 ottobre ...

Sardine a Roma - Mattia Santori : «Sarà una manifestazione in grande semplicità. Noi contro chi calpesta i valori di questo Paese» – Il video : «Nel classico stile delle Sardine, ci sarà una grande semplicità, un profilo basso. Nessun palco, nessun leader, nessun capo. Ci sarà solo una platea che ascolta e presenta istanze». A parlare è il megafono del movimento delle Sardine, Mattia Santori, a margine di una conferenza con circa sessanta giornalisti della stampa estera che si è svolta oggi, 13 dicembre, a Roma. L’incontro è avvenuto in previsione della giornata nazionale ...

In Francia ci sarà una nuova grande manifestazione di protesta contro la riforma delle pensioni : I sindacati francesi hanno organizzato una nuova grande manifestazione di protesta per oggi contro la riforma delle pensioni proposta dal governo del presidente Emmanuel Macron, come già avevano fatto giovedì. È da giovedì inoltre che è in corso un grande

Parigi - tornano i gilet gialli : manifestazione contro le pensioni : Roma, 7 dic. (askanews) – I gilet gialli tornano in piazza: diverse centinaia di manifestanti sfilano davanti al Ministero dell’Economia di Parigi per il 56esimo atto del movimento. Una mobilitazione, quella sulla riforma sociale e in particolare sulle pensioni, che si trascina da mesi nel tentativo di far piegare il governo e che promette un weekend terribile per i trasporti nella capitale francese. Il gestore delle ferrovie Sncf ...

Istanbul : lacrimogeni e proiettili di gomma alla manifestazione contro la violenza sulle donne : Le donne che oggi manifestavano pacificamente a Istanbul, in Turchia, sono state represse dalla polizia con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. In Turchia si sono finora registrati 378 femminicidi, un dato in costante crescita da alcuni anni a questa parte. Il corteo stava manifestando pacificamente.Continua a leggere

Salvini a Bologna : "Vinciamo qui e Conte cadrà". In migliaia alla contromanifestazione : Matteo Salvini arriva a Bologna, per lanciare al Paladozza la campagna elettorale regionale di Lucia Borgonzoni, e migliaia di persone riempiono Piazza Maggiore per dire no alla presenza del leader leghista nella città rossa. È la manifestazione delle "sardine", silenti e stipate. Momenti di tensione, invece, di fronte al palazzetto dove si è svolto l'evento che sancisce l'inizio della sfida leghista al governatore uscente dell'Emilia ...