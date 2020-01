La Juve ne fa quattro (Ronaldo tre), l’Atalanta cinque. Ibrahimovic zero come il Milan (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Juve ne fa quattro (Ronaldo tre). L’arrivo di Ibrahimovic scuote Cristiano Ronaldo. Il portoghese abbatte il Cagliari con una tripletta. La Juve vince 4-0, l’altro gol è di Higuain entrato dalla panchina. L’Atalanta bissa il 5-0. Dopo quello al Milan, oggi c’è quello al Parma. Con 48 reti segnate, la squadra di Gasperini è il miglior attacco della Serie A. Il Milan invece non va oltre lo 0-0 contro la Sampdoria, nonostante l’ingresso nella ripresa di Ibrahimovic. Anzi deve dire grazie a Donnarumma che salva il risultato e a Gabbiadini che sbaglia un gol non difficile per lui. L'articolo La Juve ne fa quattro (Ronaldo tre), l’Atalanta cinque. Ibrahimovic zero come il Milan ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

