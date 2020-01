La focaccia di Cappuccetto Rosso da Geo: ricette delle fiabe (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una puntata molto magica quella di Geo in onda nel giorno della Befana. Del resto il sei gennaio si pensa spesso anche ai bambini e oggi, nella cucina del programma di rai 3, anche se non è arrivata la befana, sono arrivate delle ricette perfette per grandi e piccini. Alessia Uccellini ha deliziato il pubblico del programma di Rai 3 con dei consigli per delle ricette di cui si sente parlare nelle fiabe. In particolare ha preparato, tra le altre cose, anche la focaccia che Cappuccetto Rosso portava spesso nel suo cestino alla nonna. Vediamo quindi come si prepara questa buonissima focaccia di Cappuccetto Rosso. DA GEO ARRIVA LA RICETTA DELLA focaccia DI Cappuccetto Rosso Ecco gli ingredienti per la ricetta della focaccia: 600 g farina25 g lievito di birra350 ml di acqua tiepida2 cucchiai di olio evo1 bicchiere di latte15 g miele15 g rosmarino20 g sale fino15 g sale ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

