La Ferrari vuole rinnovare con Sebastian Vettel? (Di lunedì 6 gennaio 2020) Trattativa rinnovo Ferrari-Vettel. La Rossa vorrebbe iniziare la discussione per il prolungamento del contratto almeno di un anno. ROMA – Ipotesi rinnovo tra la Ferrari e Sebastian Vettel. La ‘bomba’ è stata lanciata dalla testata tedesca Motorsport-Magazin. Il giornale ha svelato le intenzioni da parte della scuderia di Maranello di prolungare il contratto con il tedesco. Si tratta di un’ipotesi nata nelle ultime settimane dopo la firma da parte di Charles Leclerc. Nelle prossime settimane potrebbero esserci i primi contatti tra l’entourage del pilota e i vertici della Rossa per cercare di trovare un accordo. Non sarà semplice arrivare alla fumata bianca anche se la speranza a Maranello esiste. Vettel accetta il ruolo di secondo pilota? La trattativa potrebbe iniziare nelle prossime settimane anche i dubbi Vettel non li scioglierà in breve ... Leggi la notizia su newsmondo

