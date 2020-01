La destra attacca Zalone e Rula Jebreal. Ma non ha capito che Checco è solo anti-razzista (Di lunedì 6 gennaio 2020) La destra attacca Zalone e Rula Jebreal, ma Checco è antirazzista Paradossi cinefestivi, e nuova geopolitica planetaria: la destra italiana va in tilt su Checco Zalone e Rula Jebreal, sul razzismo, sulla guerra, sui migranti, su Trump e sull’Iran. Purtroppo nessuno sembra accorgersi che non si tratta di una polemica leggera, ma di un segnale profetico e grave. Partiamo da Zalone. Le tendenze di Twitter, che hanno visto Ignazio La Russa al comando per un giorno, svelano che tra coloro che hanno spinto “Tolo Tolo” ad un record di incassi epocali c’è stato, sicuramente, un corposo contributo dell’ex ministro della Difesa. Zalone dovrebbe riconoscergli una parte di royalties sui fantasmagorici incassi. Noi dovremmo ringraziarlo eternamente per quello che con il suo sacrifico ci aiuta a capire. Ed è davvero stupefacente che un politico scaltro e intelligente come l’ex ministro ... Leggi la notizia su tpi

