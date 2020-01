La casa di carta 4: trama, cast e anticipazioni. Quando esce (Di lunedì 6 gennaio 2020) La casa di carta 4: trama, cast e anticipazioni. Quando esce Uno dei titoli Netflix più celebri del 2019 potrebbe vedere la luce di un quarto capitolo: stiamo parlando de La casa di carta. Rumors sostenevano che il creatore della serie tv, Alex Pina, stesse lavorando alla quarta stagione, progettando una trama ben più lenta della precedente, favorendo una disarmante drammaturgia. I fan di tutto il mondo si domandano se la serie continuerà per una nuova stagione; le probabilità giocano tutte a favore: oltre al cliffhanger del finale, c’è da considerare che La casa di carta è un successo internazionale, visto l’incredibile numero del pubblico affezionato. Netflix non avrebbe alcuna ragione per impedire lo sviluppo dello show; e infatti, non molto tempo fa (precisamente l’8 dicembre 2019), il colosso streaming ha annunciato la data di uscita. Resta da chiedersi ... Leggi la notizia su termometropolitico

Alessiob_25 : @PosteNews buonasera, avvicinandosi la scadenza della mia Postepay Evolution, volevo sapere se la carta sostitutiva… - Jajo_4 : @JacoPino13 @rprat75 Verissimo per la questione playoff. Però per il resto dubito che comunque qualcuno potesse pen… - Solo_Tassorosso : @ImDisagiato la befana mi ha portato a casa di carta che simula i tessuti -