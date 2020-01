La carica del fintech asiatico che sta cambiando l’industria della finanza (Di lunedì 6 gennaio 2020) Numeri esorbitanti per Alibaba e Tencent in Cina, PayTM in India e Grab a Singapore, aziende stanno rivoluzionando ... Leggi la notizia su ilsole24ore

Italia_Notizie : La carica del fintech asiatico che cambierà per sempre l’industria della finanza - fintechIT : RT @zazoomnews: La carica del fintech asiatico che cambierà per sempre l’industria della finanza - #carica #fintech #asiatico #cambierà h… - zazoomnews : La carica del fintech asiatico che cambierà per sempre l’industria della finanza - #carica #fintech #asiatico… -