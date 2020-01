La carica del fintech asiatico che cambierà per sempre l’industria della finanza (Di lunedì 6 gennaio 2020) Numeri esorbitanti per Alibaba e Tencent in Cina, PayTM in India e Grab a Singapore, aziende stanno rivoluzionando ... Leggi la notizia su ilsole24ore

italiasingapore : La carica del fintech asiatico che cambierà per sempre l’industria della finanza - michelacervoni : Chi si aspetta il bel calcio da Iachini non ha mai visto una partita di pallone. L’unico obiettivo della stagione è… - antoflex2015 : RT @cclatwe: Renzi stantio obiettivo del fuffington e di quella solita parte della sinistra frustrata, vetusta, antievolutiva, rancorosa, b… -