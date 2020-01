Khamenei piange su bara Soleimani/ Furia Iran: "per Usa sarà un altro Vietnam" (Di lunedì 6 gennaio 2020) L'Ayatollah Khamenei piange sulla bara di Soleimani; fatwa Iran contro Trump 'per gli Usa sarà un altro Vietnam se non lasciano il Medio Oriente' Leggi la notizia su ilsussidiario

puntodilucesca1 : Iran, Khamenei piange Soleimani: «Per gli Usa sarà un altro Vietnam». i quotidiani la politica PD la Rai sono cont… - emanuele1980ott : RT @SkyTG24: Soleimani, Khamenei prega in lacrime sulla bara del generale. VIDEO - stefanopieri74 : RT @rickshady: Servizio osceno. Mancava poco che la giornalista dicesse “povero Khamenei che piange, povero Rouhani...” -