Kaylen Ward si spoglia per l’Australia che brucia, Instagram la blocca (Di lunedì 6 gennaio 2020) Kaylen Ward è un’influencer americana che ha deciso di aiutare l’Australia in fiamma in modo originale. Ma non tutti hanno apprezzato la sua iniziativa. Kaylen Ward è una delle tante che si stanno battendo in queste ore per dare una mano all’Australia in fiamme. Il Paese è in ginocchio per i tantissimi incendoi che stanno … L'articolo Kaylen Ward si spoglia per l’Australia che brucia, Instagram la blocca proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

