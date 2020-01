Juventus Cagliari formazioni ufficiali, Sarri cambia ancora: sorpresa Dybala (Di lunedì 6 gennaio 2020) Juventus Cagliari formazioni ufficiali – Torna la Serie A. Nuovo decennio ma stessa Juve. La Juventus di Maurizio Sarri inizia il suo 2020 ospitando in casa il Cagliari di Rolando Maran nella 18ª giornata di Serie A. Sfida interessante e da non sottovalutare, i sardi solo a sesto posto in classifica e stanno disputando una grande stagione. La Juventus dopo la delusione in Supercoppa deve tornare a vincere e vuole farlo per dare un segnale dell’Inter, che giocherà questa sera contro il Napoli di Gattuso. Juventus Cagliari formazioni ufficiali, ecco i titolari Sarri ritrova fra i pali Szczesny, mentre al centro della difesa De Ligt riposa ancora è Demiral si prende il posto da titolare accanto a Bonucci. A destra Cuadrado dovrebbe invece avere la meglio su Danilo e De Sciglio, mentre a sinistra agirà Alex Sandro. Leggi anche: Juventus Cagliari streaming: dove vedere il match, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

