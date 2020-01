Juventus-Cagliari 4-0, le pagelle di CalcioWeb: Ronaldo spietato, dite a Rog e Klavan che Dybala è uscito (Di lunedì 6 gennaio 2020) Juventus-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Bianconeri spietati, rossoblu annullati. I ragazzi di Sarri già dimenticano il 2019 e da grande squadra annientano la rivelazione Cagliari con un super Ronaldo, autore di una tripletta. L’altra rete è di Higuain. Ecco le pagelle della nostra redazione. Juventus Szczesny 6 – Nel primo tempo gli passano le patatine dagli spalti, lui si siede accanto al palo e si gusta la partita. Nella ripresa si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Cuadrado 7 – Nuovo treno con tratta nazionale che verrà istituito nei prossimi giorni. Il treno Cuadrado. Sede centrale a Torino, ma si sposta spesso in tutta Italia… Demiral 6.5 – Non vorremmo metterci nei panni della traversa, chissà quante gliene avrà dette Demiral… Bonucci 6.5 – Ordinaria amministrazione, l’atteggiamento complessivo della ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

