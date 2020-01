Juve, Sarri: «Mercato? Ringrazio Paratici. Abbiamo giocato con grande qualità» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il tecnico della Juve, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la bella vittoria contro il Cagliari Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve sul Cagliari per 4-0. Queste le parole del tecnico bianconero. RAMSEY – «Ha fatto una buona partita, sta trovando continuità dopo un periodo di infortuni continui. Sta salendo di condizioni fisica, ha giocato molto bene dal punto di vista difensivo. Nella fase offensiva ha ancora margine: in un paio di situazioni migliori poteva fare meglio». CUADRADO – «Dal punto di vista della linea è abbastanza ordinato, è più disordinato se parliamo di tattica individuale e di chiusura nell’uno contro l’uno. Poi ha energia nella fase di spinta e in queste partita dove c’è densità centralmente diventa un giocatore importantissimo». CAMBIARE MODULO – «Questa è la difficoltà maggiore di questo momento. Coi ... Leggi la notizia su calcionews24

juventusfc : Grande attenzione. Questa l'indicazione di Mister #Sarri in vista di #JuveCagliari. Il report ??… - juventusfc : Squadra in campo al #JTC oggi, a meno due da #JuveCagliari. Domani la conferenza stampa di Mister #Sarri sarà alle… - forumJuventus : Fortino Stadium. Zero sconfitte nel 2019 come Barça e Reds. La Juve ha compiuto percorso netto in casa. Mai sconfit… -