Italiano: gli errori che forse ci hanno insegnato a scuola (Di lunedì 6 gennaio 2020) Foto: unsplash.com Nel bene o nel male, tutti quanti noi abbiamo un ricordo degli studi di Italiano a scuola. Temi, verbi, eccezioni e quel benedetto complemento di termine che proprio non ci entrava in testa. Nozioni ed etichette che riecheggiano nelle nostre orecchie. Molto bene. E se oggi vi dicessimo che alcune di quelle informazioni sono non solo estremamente datate, ma in alcuni casi addirittura inesatte? E nonostante trasmettano convinzioni sbagliate, almeno secondo la linguistica moderna, sopravvivono nelle nostre classi. Per fare un paragone esagerato è come se l’insegnante di scienze continuasse a dire che la Terra è piatta. Non vogliamo assolutamente insinuare che l’insegnamento tradizionale dell’Italiano e della sua grammatica sia da gettare alle ortiche; anzi, il suo contributo nel formare le nostre competenze linguistiche, soprattutto scritte, è prezioso e ... Leggi la notizia su wired

