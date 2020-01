Iraq: «Via i soldati Usa». Trump minaccia Baghdad con sanzioni «enormi» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Al voto del parlamento iracheno, il presidente Usa Donald Trump ha risposto minacciando sanzioni. «Se le truppe Usa saranno costrette a lasciare l’Iraq ci saranno sanzioni enormi contro Baghdad», ha detto Trump, dopo aver cercato, inutilmente, di fermare il voto del parlamento. Secondo Axios, infatti, che cita fonti dell’amministrazione statunitense e una del governo di Baghdad, l’amministrazione Usa ha tentato di fermare il voto del parlamento iracheno per l’espulsione delle forze americane dal Paese. Gli americani avrebbero cercato di persuadere i vertici iracheni a fermare gli sforzi del parlamento, perché un ritiro sarebbe “catastrofico” proprio per l’Iraq, rischiando di finire sotto l’influenza dell’Iran e, in questo caso, costringendo gli Usa appunto a imporre sanzioni. Trump è tornato anche a minacciare l’Iran: ... Leggi la notizia su open.online

