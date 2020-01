Iraq, esercito Usa: “Pronti a lasciare il Paese” (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo il voto del parlamento dell’Iraq, i vertici militari statunitensi hanno inviato una lettera nella quale annunciano l’intenzione di ritirarsi. BAGHDAD – L’attacco in Iraq che ha ucciso il generale iraniano Soleimani ha gettato il Medio Oriente sull’orlo di un conflitto su più ampia scala tra Iran e Stati Uniti. L’Iraq vota per il ritiro dei militari Usa “Il governo iracheno deve lavorare per far cessare la presenza di qualsiasi truppa straniera sul suolo iracheno e proibire loro di utilizzare per qualsiasi ragione il suo territorio, spazio aereo e acque territoriali“. Questo il testo della risoluzione votata dal parlamento dell’Iraq in una sessione d’emergenza, convocata immediatamente dopo l’eliminazione di Soleimani. https://www.youtube.com/watch?v=Ob3kxpYCiMs La lettera dell’esercito ... Leggi la notizia su newsmondo

