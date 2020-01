Iran,Pelosi:voto Camera su poteri Trump

LaUsa voterà questa settimana una risoluzione suidi dichiarare guerra per limitare eventuali azioni militari contro l'da parte del presidente Donald. Lo ha annunciato la speaker Nancyin una lettera ai deputati. L'aula introdurrà e voterà,ha spiegato, una risoluzione simile a quella presentata la scorsa settimana in Senato dal dem Tim Kaine. L'attacco aereo "provocatorio e sproporzionato ha messo in pericolo i nostri militari, i nostri diplomatici e altri",ha scritto.(Di lunedì 6 gennaio 2020)