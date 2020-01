Iran-Usa, Di Maio: “La Costituzione dice che l’Italia ripudia la guerra. Chi crede che la strada sia la violenza ci espone a ritorsioni” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “La Costituzione dice che l’Italia ripudia la guerra”. E chi invece sceglie la violenza, “espone il nostro Paese a ritorsioni”. Il ministro degli Esteri e leader M5s Luigi Di Maio, dopo un giorno di silenzio, è intervenuto su Facebook per commentare la crisi internazionale tra Iran e Stati Uniti, ma anche la tensione crescente in Libia. “Le vicende” degli ultimi giorni, si legge, “ci riportano a ricordi di un passato di guerra, un passato non lontano, che ci parla di distruzione, di morti, di paura. E che rinnova una paura che nessuno di noi vorrebbe vivere”. Un concetto che già aveva espresso il 4 gennaio scorso, ma che oggi ha rilanciato. “In entrambi gli scenari, pur con tutte le relative differenze e specificità, il faro che ci guida è sempre e solo un’unica, semplice verità: la guerra genera altra guerra, la violenza ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

robertosaviano : Con questo disegno @ManaNeyestani racconta le manifestazioni di cordoglio in Iran per il generale Soleimani. L'Iran… - fattoquotidiano : Usa-Iran, Trump: “Se Teheran reagisce, c’è lista di 52 siti da distruggere. Alcuni culturali”. Zarif: “Colpirli sar… - riotta : Tanti aspettano la rappresaglia iraniana come prima conseguenza raid #Soleimani ma è il parlamento in Iraq che parl… -