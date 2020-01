Iran, Soleimani era a Baghdad per negoziato riservato con Sauditi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il generale Iraniano Qassem Soleimani, ucciso nel raid Usa del 3 gennaio scorso, si trovava a Baghdad per condurre una trattativa riservata con l'Arabia Saudita per conto del proprio Paese. E' quanto, stando alle dichiarazioni raccolte dalla National Iraqi News Agency, ha rivelato oggi il premier iracheno Adil Abdul-Mahdi. Soleimani sarebbe volato a Baghdad con un messaggio del suo governo in risposta a un altro proveniente da Riad, nel corso di un negoziato diplomatico finalizzato ad allentare le tensioni tra i due Paesi attraverso la mediazione irachena. Secondo il premier iracheno, il generale Soleimani avrebbe dovuto incontrarsi con lui alle 8 e 30 ora locale del 3 gennaio, cioe' nella mattinata di venerdi' scorso. Recava con se' la risposta di Teheran a un precedente messaggio saudita, con l'obiettivo di conseguire una 'de-escalation' nei rapporti tra i due Paesi tramite il governo ... Leggi la notizia su ilfogliettone

