Iran minaccia: «Non basta morte di Trump per vendicare Soleimani». E Conte chiama l’Iraq (Di martedì 7 gennaio 2020) Fra il presidente Usa e Teheran è guerra (per ora) di annunci. Giuseppe Conte, escluso dal vertice dei grandi sulla nuova, pesantissima crisimediorientale, ha provato a rientrare in gioco chiamando il presidente iracheno Saliq per esprimere la preoccupazione e il conseguente sforzo europeo volto ad esercitare la massima pressione diplomatica Leggi la notizia su firenzepost

LaStampa : Il segretario di Stato agli Esteri britannico, Dominic Raab: «Soleimani era una minaccia, gli americani hanno il di… - ilpost : Trump ha minacciato di bombardare dei “siti culturali” in Iran - sole24ore : Iran, Trump minaccia di colpire i siti culturali. Ecco i 24 che non può bombardare (e perché)… -