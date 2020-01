Iran, dopo la morte di Soleimani arriva la taglia sulla testa di Donald Trump: offerti 80 milioni di dollari (Di lunedì 6 gennaio 2020) Chiunque colpisca Donald Trump verrà ricompensato con un premio in denaro di pari a 80 milioni di dollari: le tensioni Usa e Iran continuano a crescere e c’è una proposta di taglia sul Presidente Le tensioni accumulatesi, negli anni, tra Usa e Iran sono esplose con la morte del generale Soleimani. Entrambi i Paesi stanno … L'articolo Iran, dopo la morte di Soleimani arriva la taglia sulla testa di Donald Trump: offerti 80 milioni di dollari NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

