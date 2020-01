Iran, Bonino: “L’uccisione di Soleimani porterà ritorsioni. Ue non è in grado di far fronte a conseguenze, ma teniamocela stretta” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “L’intervento americano contro Soleimani sarà foriero di ritorsioni. Come, dove e di quale entità non è dato sapere. Ci sarà una reazione Iraniana che coinvolgerà tutta la regione. E credo che quello che sta succedendo avrà riflessi su di noi e su altri paesi europei non solo in termini di ondate migratorie: si pensi solo che nello stretto di Hormuz passa la gran parte del traffico petrolifero”. Sono le parole della senatrice di Più Europa, Emma Bonino, intervenendo a Reggio Emilia alla presentazione dei candidati della sua lista alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna, a sostegno di Stefano Bnaccini. “Abbiamo di fronte un Mediterraneo in fiamme – continua – Ci inseriamo in un mondo convulso, dove il vecchio ordine è morto, ma il nuovo stenta ad apparire e a nascere. E per disgrazia la Ue oggi non ha una politica estera e di difesa comune: ognuno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

