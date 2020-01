Investe e uccide un giovane che aveva rubato il cellulare al figlio: arrestato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Imola, uomo Investe e uccide un ragazzo che aveva rubato il telefono cellulare al figlio. Le autorità lo hanno arrestato per omicidio. Tragedia a Imola, dove un uomo di quarantaquattro anni ha investito e ucciso un ragazzo di venticinque anni che, stando a quanto appreso, avrebbe rubato il telefono al figlio dell’investitore. Il soggetto, che si è costituito negando di voler investire il ragazzo, è agli arresti con l’accusa di omicidio. Uomo Investe e uccide un ragazzo di 25 anni a Imola La tragedia si è consumata a Imola, in via Mameli. Intorno alle 22.30 l’uomo di quarantaquattro anni ha investito e ucciso il ragazzo di venticinque. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di una vendetta. La vittima avrebbe infatti rubato il telefono al figlio dell’investitore. Il quarantaquattrenne si è costituito dopo l’omicidio affermando però di fronte ... Leggi la notizia su newsmondo

