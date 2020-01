Investe e uccide l'uomo che ha rubato il cellulare di suo figlio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Un uomo di 43 anni ha investito ed ucciso un marocchino di 34 anni che a Capodanno aveva rubato il cellulare del figlio. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato Investe e uccide il marocchino che aveva rubato il cellulare del figlio. Così, un operaio di 43 anni, V.I (queste le iniziali del suo nome), residente a Imola, si è vendicato del furto subito nell'ultima settimana di dicembre. Dopo aver commesso i fatti, l'investitore è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un regolamento di conti sfociato nel sangue, tutto per il furto di uno smartphone. I fatti risalgono a ieri sera ma, in realtà, la tensione tra i protagonisti di questa assurda vicenda sarebbe esplosa già nei giorni addietro quando tra i due si è consumata una violenta rissa in strada. Poi, nella notte di domenica c'è stato il drammatico epilogo. Stando a ... Leggi la notizia su ilgiornale

