Invenzione incredibile | lo specchio che riflette solo se si sorride

Berk Ilhan è un designer turco che ha studiato per creare un oggetto davvero particolare e a scopo benefico. L'uomo ha infatti creato uno specchio che funziona solo se si sorride e la sua idea è nata per dare coraggio alle persone malate di tumore. Ecco tutta la storia di Berk e di questo specchio magico. specchio specchio delle mie brame Il designer turco ha deciso di realizzare questo oggetto davvero speciale quando sua moglie ha scoperto di avere un tumore. Attraversando tutte le fasi della malattia affianco alla sua compagna ha sentito più volte dirsi quanto fosse difficile guardarsi allo specchio e ammettere di essere malati. La scienza ha dimostrato che le nostre espressioni facciali possono realmente influenzare il nostro umore e anche se inizialmente sembrerà di sforzarsi, un sorriso potrebbe fare davvero la differenza. Con un sorriso – anche se forzato – il ...

