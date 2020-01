Infortunio Depaoli: il terzino costretto a uscire dopo un contrasto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Infortunio Depaoli: le condizioni dell’esterno della Sampdoria, sostituito dopo pochi minuti da Jankto contro il Milan Incubo Sampdoria a San Siro. dopo l’Infortunio di Gaston Ramirez, anche Fabio Depaoli è stato costretto ad abbandonare il campo. Il terzino era entrato proprio al posto dell’uruguaiano ma la sua gara è durata solamente dodici minuti. Fatale il contrasto con Theo Hernandez, costatogli anche un’ammonizione che lo costringerà alla squalifica: Depaoli era infatti diffidato. A prendere il suo posto, al 42′ del primo tempo, è stato Jakub Jankto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

