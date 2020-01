Influencer invia foto nuda: in cambio soldi per incendi in Australia (Di lunedì 6 gennaio 2020) I venti sono diminuiti e le temperature sono scese in alcuni stati dell’Australia, ma l’allarme incendi resta ancora altissimo. Il caldo estremo non lascia tregua e centinaia di case sono state completamente devastate dalle fiamme. Più di 150 incendi boschivi nel New South Wales, mentre sono 45 gli incendi nello stato di Victoria. Da settembre, quando è iniziata la stagione degli incendi, si contano 24 morti. Oltre 6 milioni di ettari di terreno sono stati distrutti. Vigili del fuoco e militari proseguono con i soccorsi. A collaborare è anche una modella di Los Angeles, la quale ha dato il via a un’iniziativa alquanto originale e dal successo garantito. L’Influencer invia foto nuda in cambio di donazioni per l’Australia. In pochi giorni sono già stati raccolti 500mila dollari. Anche la tennista Ashleigh Barty, l’attrice Nicole Kidman e la cantante ... Leggi la notizia su notizie

