Influencer invia foto hot in cambio di donazioni per l’Australia: “Raccolti 700mila dollari” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono tanti coloro che si stanno mobilitando a favore dell’Australia che dallo scorso settembre è messa in ginocchio da continui incendi boschivi che hanno portato a più di 24 vittime e a una strage di animali. Anche l’Influencer Kaylen Ward, nota su Twitter come ‘The naked philanthropist‘ ha voluto dare il suo contributo, sebbene in un modo singolare. foto hot in privato in cambio di 10 dollari donati all’Australia Il 4 gennaio, l’Influencer ha pubblicato su Twitter un annuncio. Si diceva disposta a inviare in privato una sua foto senza veli, in cambio di 10 dollari donati a favore dell’Australia: “Mando foto nuda a tutti coloro che doneranno almeno 10 dollari a una di queste raccolte di fondi per gli incendi scoppiati in Australia. Ogni 10 dollari che donerete avrete una mia foto nuda in privato. Dovete inviarmi la conferma della ... Leggi la notizia su forzazzurri

