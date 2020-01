Incidente stradale a Trani, auto contro un ulivo: morto un 25enne (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gravissimo Incidente stradale a Trani nella notte tra sabato e domenica: il 25enne Gianmarco Di Palma è morto dopo aver perso il controllo della sua auto. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane sarebbe uscito fuori strada andando a sbattere contro un grande ulivo. L’impatto è stato violentissimo ed è stato fatale per il ragazzo. I tentativi operati dai sanitari del 118 si sono rivelati inutili. Incidente stradale a Trani Gianmarco stava percorrendo la provinciale che collega Trani con Andria e Bisceglie, quando all’improvviso ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. L’auto su cui viaggiava si è quindi schiantata con un grande ulivo che si trovava a pochi metri dalla strada, subito dopo un ponte. Lo scontro è stato talmente violento che il 25enne sarebbe morto sul colpo. Al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare ... Leggi la notizia su notizie

