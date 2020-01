Incidente Alto Adige, c’è anche un calciatore tra i 7 morti [NOME, FOTO e DETTAGLI] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Incidente Alto Adige – Una vera e propria strage. L’episodio si è verificato a Lutago in Alto Adige, nel DETTAGLIo nella notte tra sabato e domenica un giovane Altoatesino di 27 anni ha travolto con la sua Audi 17 persone uccidendone sei sul colpo mentre la settima è deceduta oggi in ospedale, l’uomo guidava in forte stato di ebbrezza, Ad essere travolti sono stati un gruppo di giovani tedeschi che erano rientrati da una serata in discoteca, erano prossimi ad attraversare la strada quando sono stati investiti. Il giovane Altoatesino è in stato di arresto, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Oltre a Julia Sophie, sono stati uccisi, Rita Felicitas Vetter, classe 1996 studentessa di medicina ad Amburgo, Katarina Majic di Wuppertal, Rita Bennecke di Remscheid, Julius Valentin Uhlig di Colonia, studente di architettura ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

