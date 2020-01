Incendi Australia, immagini shock dal Nuovo Galles del Sud: centinaia di corpi di animali carbonizzati ammassati lungo la strada [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le conseguenze degli Incendi che stanno bruciando nei settori sudorientali dell’Australia sono devastanti, sia in termini di vittime che in termini di distruzione, con almeno 24 morti e migliaia di case distrutte. Anche gli effetti sulla fauna sono pesantissimi: si teme che siano morti quasi mezzo miliardo di animali dall’inizio della crisi degli Incendi. Incendi Australia, si teme mezzo miliardo di animali morti: canguri in fuga dalle fiamme, koala e cacatua carbonizzati FOTO e VIDEO Ora sono emerse immagini shock di centinaia di corpi di animali carbonizzati lungo una strada di una delle città devastate dalle fiamme. I residenti locali di Batlow, una delle città più colpite dagli Incendi nel Nuovo Galles del Sud, hanno condiviso foto e video strazianti mentre percorrevano una strada della città. Si vede il cielo ancora spaventosamente grigio a causa del forte fumo quando si ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

